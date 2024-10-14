Калининградца привлекли к уголовной ответственности за уклонение от уплаты долга

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Вынесен приговор калининградцу, уклонявшемуся от погашения крупной задолженности по договору займа. Мужчина занял почти 5 млн рублей у индивидуального предпринимателя, но не вернул деньги в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Должник был официально трудоустроен в качестве гендиректора двух строительных фирм, и судебные приставы направили в эти организации постановления об обращения взыскания на заработную плату. Однако мужчина умышленно скрывал свои доходы, подавая в налоговую службу «нулевые» декларации. А еще об одном месте работы должник просто не сообщил приставам. Кроме того, он скрыл информацию о наличии счетов в кредитных учреждениях. При этом выяснилось, что на счета мужчины периодически поступали деньги, которые можно было бы направить на частичное погашение долга.

Должнику дважды вручались предупреждения о привлечении к уголовной ответственности. Но предупредительные меры действия не возымели. В результате дело направили в суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). В качестве наказания ему назначены обязательные работы сроком 100 часов.

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