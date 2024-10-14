«Общероссийская тенденция»: облвласти объяснили рост цен на сливочное масло

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Рост цен на сливочное масло — это общероссийская тенденция, связанная с дефицитом молочного жира и ростом цен на него. Такой комментарий дали представители министерства сельского хозяйства Калининградской области на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Повышение цен на масло является общероссийской тенденцией и связано в том числе с дефицитом молочного жира, который сегодня сложился на рынке, и ростом цен на него. На фоне этого объёмы промышленного производства масла снизились. Всё это послужило причинами роста цен на продукт в рознице», — отметили в региональном минсельхозе.

В министерстве добавили, что «в области цены на масло ниже от производителя, чем в среднем по стране». Об этом свидетельствуют, по данным облвластей, мониторинг в сетях и статистические данные.

Сливочное масло в сентябре «побило рекорды» по росту стоимости. В «Спаре» товар производства АО «Молоко» подорожал на 30 рублей за пачку, в «Пятёрочке» — на 32 руб., в «Виктории» — сразу на 60 руб. В итоге 180 г «Крестьянского» сливочного масла жирностью 72,5% сейчас стоят там 249,9 руб.

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