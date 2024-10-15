В горадминистрации сообщили, смогут ли пенсионеры ездить в транспорте бесплатно

В горадминистрации сообщили, смогут ли пенсионеры ездить в транспорте бесплатно
Фото: Новый Калининград
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Перевозчики смогут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров Калининградской области в том случае, если соответствующее решение примут депутаты Городского совета и Законодательного собрания. Такой комментарий дали представители администрации Калининграда на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о возможности возврата бесплатного проезда для пенсионеров задала одна из посетительниц страницы. «А бесплатный проезд для пенсионеров у нас будет когда-нибудь, Алексей Сергеевич? Ведь когда-то так было. А то сейчас ветераны и инвалиды платят по 700 рублей за проездной. А простые пенсионеры — 300. А тем временем в Москве бесплатно все пенсионеры ездят по области даже», — написала она.

«Перевозчики могут ввести для пенсионеров бесплатный проезд в общественном транспорте в случае, если депутаты Городского совета и Законодательного собрания Калининградской области примут соответствующее решение и определят источник финансирования для компенсации бесплатного проезда. Пока такое решение не принято ни на уровне города, ни на уровне области», — отметили в администрации Калининграда.

Там также добавили, что «нужно учитывать, что бюджет Москвы многократно превышает бюджет Калининграда».

В настоящее время из муниципального бюджета выделяются средства для обеспечения льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров Калининграда по возрасту и предпенсионеров, не имеющих федеральных льгот. Проездной билет на месяц для них стоит 300 рублей, напомнили в горадминистрации.


В 2021 году в Калининградской области по экономическим причинам было принято решение ввести лимит на поездки в общественном транспорте для более чем 20 категорий льготников, в том числе пенсионеров по возрасту. Предполагалось, что льготная карта «Волна Балтики» для них будет рассчитана лишь на 60 поездок в месяц. С появлением негативного резонанса экс-губернатор Антон Алиханов поручил отменить нововведение. Тогда облвласти согласились оказать финансовую помощь Калининграду в размере 40 млн рублей.

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