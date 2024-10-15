Прокуратура требует ограничить доступ к бывшему зданию тубдиспансера

Прокуратура требует ограничить доступ к бывшему зданию тубдиспансера
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Прокуратура Центрального района Калининграда в судебном порядке требует ограничить доступ к бывшему зданию отделения противотуберкулезного диспансера на Каштановой аллее. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Здание не эксплуатируется, его состояние представляет угрозу безопасности граждан, в том числе детей. В настоящее время объект передан в оперативное управление ГБУЗ „Бюро судебно-медицинской экспертизы“», — говорится в сообщении. Ранее здесь находилось детское отделение областного противотуберкулезного диспансера. Проверку провели после публикации в СМИ о наличии свободного доступа к заброшенному объекту.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на учреждение здравоохранения, а также агентство по имуществу Калининградской области принять меры по ограничению доступа к объекту. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

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