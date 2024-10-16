Янтарный комбинат выставил на аукцион редкий янтарь с инклюзами (фото)

Калининградский янтарный комбинат представил самородки, которые выставлены на второй в 2024 году аукцион редкого янтаря, намеченный на 15 ноября. На торги выставляются камни весом более килограмма, инклюзы с включением доисторической флоры и фауны и каплевидный янтарь — всего 41 лот общим весом почти 20 килограммов, сообщает пресс-служба предприятия.

Среди представленных на аукционе уникальных образцов янтаря девять самородков, в том числе «тяжеловесы» «Россиянка-2020», «Зуб дракона», «Достоевский». Самый легкий — камень «Парашют» весом 1012 граммов. Вес самого тяжелого камня — 2370 граммов. Этот самородок не имеет собственного имени, так как был добыт в Приморском карьере в 2018 году, когда ещё не было традиции называть уникальный янтарь в честь праздников и памятных дат. Начальная цена самородков варьируется от 400 до 650 тысяч рублей.

Также на аукцион выставлено 34 каплевидных камня, 20 инклюзов и 12 крупных образцов весом от 500 граммов. Стартовая стоимость всех представленных камней — более шести миллионов рублей.

«К участию в онлайн аукционе допускаются как физические, так и юрлица, резиденты и нерезиденты РФ. Ограничение существует при продаже редких камней весом более килограмма — самородков, крупных камней весом 500-1000 граммов и янтаря в форме капли. Их могут приобрести только юридические лица резиденты и нерезиденты РФ, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся налогоплательщиками налога на профессиональный доход. Если говорить об инклюзах, то принять участие в торгах могут в том числе и физические лица, не являющиеся предпринимателями или самозанятыми», — отметил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Участники аукциона могут принять участие в торгах с использованием удаленного доступа. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября по 14 ноября до 17-00 (время калининградское) по ссылке для регистрации и проведения аукциона

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

