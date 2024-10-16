Минобрнауки: студентов атакуют телефонные мошенники от имени ректоров

Минобрнауки в своем телеграм-канале предупреждает, что теперь жертвами телефонных мошенников могут стать не только преподаватели, но и студенты. Мошенники отправляют вредоносные ссылки, звонят якобы из банка с просьбой назвать код из смс-сообщения и активно используют современные технологии.

Злоумышленники в своих действиях используют различные мессенджеры. Также, обладая набором персональных данных, используют шантаж, давят на жертву от имени ректора, представителя силовых структур, используя технологии подмены номеров и подделки голосов, упоминая личные сведения о человеке, чтобы снизить его порог критического восприятия.

При поступлении подозрительного звонка рекомендуется незамедлительно завершить разговор, не вступать в переписку, проинформировать своего непосредственного руководителя или преподавателя о случившемся. Если звонящий или пишущий с неизвестного номера представился вашим знакомым, свяжитесь с ним по актуальному номеру.


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