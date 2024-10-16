Власти одобрили строительство пятиэтажного дома во втором переулке Победы в Черняховске

Специализированный застройщик «Новая эпоха» получил разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного дома в Черняховске во втором переулке Победы. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 сентября.

Компании разрешается возвести многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 39:13:010311:818. Общая площадь — 6937,01 кв. м, жилая — 4306,12 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 26 сентября 2026 года.