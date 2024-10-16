Калининградские врачи спасли пациента от ампутации ног с помощью уникальной методики

Впервые в Калининградской области была выполнена уникальная операция, позволившая спасти у пациента с критической ишемией обеих нижних конечностей от ампутации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется в сообщении, пациент в возрасте 71 года поступил в кардиологическое отделение стационара областной больницы с тяжелым инфарктом миокарда и установлением непроходимости сосудов. Спустя месяц он стал жаловаться на боли в покое и чувство онемения в обеих нижних конечностях. При обследовании у мужчины обнаружили подпочечную окклюзию аорты. У него полностью был перекрыт кровоток ниже почечных артерий, что спровоцировало тяжелую ишемию обеих нижних конечностей.

Чтобы спасти пациента от потери обеих ног, сердечно-сосудистые хирурги совместно с руководителем отделения рентген-хирургических методик лечения Игорем Патлаем приняли решение выполнить эндоваскулярную операцию, поскольку открытую мужчина бы не перенес. Вмешательство провели в условиях рентген-операционной. Пациенту был поставлен стент, кровоток в конечностях восстановлен.

Улучшения у пациента были отмечены уже на первые сутки после операции, на вторые его перевели из реанимации в обычную палату, на третьи — выписали на амбулаторное лечение. Пациент чувствует себя хорошо, дистанция ходьбы не ограничена, и болевого синдрома в нижних конечностях у него уже нет.