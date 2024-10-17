Калининградская область вошла в топ самых доступных направлений осенью

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Калининградская область вошла в топ самых популярных и доступных направлений на осенние каникулы. Об этом сообщает сервис «Авито Путешествия».

Забронировать квартиру в регионе в период осенних каникул можно в среднем за 3500 рублей в сутки. Средняя длительность проживания составит 5 суток. Из пятнадцати самых востребованных направлений во время осенних каникул дешевле всего стоит остановиться с детьми в квартире в Самарской области и Красноярском крае (по 2800 рублей за сутки), Воронежской области (2900 рублей), Тюменской (3100 рублей) и Ростовской областях (3200 рублей). Самые высокие цены — в Московской области (5400 рублей), Татарстане и Нижегородской области (по 4200 рублей), а также в Краснодарском крае (4100 рублей).

Самыми популярными направлениями на осенних каникулах станут Ленинградская и Московская области, Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Калининградская область.

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