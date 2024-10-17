Бывший главный нарколог России Евгений Брюн получил срок за мошенничество

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В Москове суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве. Также ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей и на два с половиной года запретили занимать руководящие должности. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.

Другого фигуранта дела — вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева суд приговорил также к семи годам колонии. Еще троим подсудимым — начальнику отдела торгов Московского научно-практического центра наркологии столичного Депздрава (МНПЦ) Людмиле Еременкиной, гендиректору компании «Микротехнологии» Сергею Васильеву и экс-руководителю Центра наркологии Сергею Копорову, сменившему на этой должности Брюна, — суд назначил по шесть и четыре года колонии соответственно. Кроме того, суд взыскал с фигурантов почти 84 млн рублей в пользу МНПЦ.

С 2015 по 2018 год подельники похитили 137,7 млн рублей при реализации контрактов на поставку в МНПЦ тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Никто из фигурантов в суде не признал вину.


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