Калининградская таможня изъяла у пассажира поезда элементы системы «Умный дом» (фото)

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Нестеров Калининградской областной таможни обнаружили в чемоданах гражданина РФ незадекларированную систему «Умный дом». Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни в четверг, 17 октября.



Незадекларированные товары обнаружили в ходе таможенного контроля пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург — Калининград», прибывшего в РФ с территории Литовской Республики. В двух пластиковых чемоданах пассажир перемещал элементы оборудования системы «Умный дом» польского производства без признаков эксплуатации, в индивидуальных заводских упаковках: сенсорные выключатели, беспроводные усилители сигнала, релейные модули управления освещением/отоплением, центральный блок управления. Всего обнаружили 165 предметов общим весом около 24 килограммов. По заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость товара на момент задержания составила свыше 996 тыс. руб.

Товар изъяли, в отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ по факту недекларирования.

Калининградская областная таможня отмечает, что перемещение товаров между Калининградской областью и остальной частью таможенной территории ЕАЭС, согласно положениям статьи 302 ТК ЕАЭС, осуществляется в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Эти положения применяются в том числе и к товарам, перемещаемым физическими лицами не для личного пользования.