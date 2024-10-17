13 фиктивных договоров: СК передает в суд дело об организации незаконной миграции

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего калининградского индивидуального предпринимателя, 48-летней местной жительницы и ее 52-летнего супруга, имеющего гражданство РФ и Республики Узбекистан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ.

По версии следствия, с января 2023 года обвиняемые, действуя умышленно из корыстных побуждений, организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между 13-ю иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем. Впоследствии указанные фиктивные договоры были предоставлены в управление по вопросам миграции регионального управления МВД, что дало право иностранцам легально находиться на территории России.

На стадии предварительного следствия 52-летний обвиняемый по ходатайству следствия водворен в следственный изолятор, его супруге избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 26-летнему коммерсанту следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все трое обвиняемых вину в инкриминируемом преступлении признали в полном объеме.

«Следствием приняты меры, направленные на аннулирование иностранцам, заключившим фиктивные трудовые договоры, разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности на территории региона. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов.

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