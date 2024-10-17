Вице-спикер Госдумы и Минобрнауки готовят законопроект о запрете «деструктивной идеологии»

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о подготовке совместно с Министерством науки и высшего образования законопроекта о запрете распространения деструктивной идеологии в целом. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Сегодня с Министерством науки отработаны два тома материалов. Уже подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг нашими коллегами, с кем мы сегодня работаем над этой законодательной инициативой, о запрете деструктивной идеологии в целом», — отметила вице-спикер.

По ее словам, эти понятия заложены в 809-м указе президента РФ Владимира Путина. Речь идет об указе от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Что именно относится к «деструктивной идеологии» и как за нее хотят наказывать, вице-спикер не уточнила.

Напомним,  Анна Кузнецова с 2016 по 2021 годы занимала пост уполномоченного по правам ребёнка в РФ.



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