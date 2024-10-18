Экспертиза выдала положительное заключение по проекту многоэтажек в Пионерском

Проект многоквартирных домов в посёлке Рыбное под Пионерском прошёл экспертизу. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Строительство запланировано в 400 метрах от моря на участке с кадастровым номером 39:19:010105:544, возле жилого комплекса «Рыбное». Застройщиком значится ООО «СЗ „Парк Хауз“», руководителем и учредителем которого, по данным базы контрагентов, является Жежелева Юлия Викторова. Документацию разработало калининградское ООО «Нимб-Проект», заключение по ней выдало вологодское ООО «Межрегиональный экспертный центр № 1». Отметим, что экспертиза была негосударственной.

«Парк Хауз» арендовал этот земельный участок общей площадью в 1,15 га у администрации Пионерского на 10 лет и 8 месяцев. Торги провели весной 2024 года. Начальная цена лота составляла 60,3 млн рублей. На торги заявились две компании. «Парк Хауз» предложил за участок наибольшую сумму — 74,89 млн рублей, на нём разрешена среднеэтажная жилая застройка.