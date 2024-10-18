Таможня предупреждает о приостановке работы МАПП Чернышевское в понедельник

В понедельник, 21 октября, на время будет приостановлена работа МАПП Чернышевское. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

«21 октября 2024 года с 10:00 до 14:00 по местному времени в МАПП Чернышевское будет производиться аварийный ремонт трансформаторной подстанции с полным отключением электроснабжения от промышленной сети и дизельной электростанции. В указанное время движение через пункт пропуска будет приостановлено», — предупреждают таможенники.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании маршрута.