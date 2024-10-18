Энцефалит, боррелиоз: Роспотребнадзор подвел итоги «сезона клещей» в регионе

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги сезона активности клещей в Калининградской области. В 2024 году эпидемическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами характеризовалась спорадическим уровнем заболеваемости, отметили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 1 октября в регионе зарегистрировано 15 случаев клещевого вирусного энцефалита (за аналогичный период 2023 года — 11 случаев); 46 случаев клещевого боррелиоза (в 2023-м — 56).

В сезон активности клещей за медицинской помощью обратились 4417 человек, в том числе 1344 ребенка (в 2023 году — 5913 человек, в том числе 1748 детей). Основные территории присасывания клещей — места отдыха, дачные участки, придомовые территории, лес.