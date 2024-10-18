Энцефалит, боррелиоз: Роспотребнадзор подвел итоги «сезона клещей» в регионе

Все новости по теме: Безопасность

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги сезона активности клещей в Калининградской области. В 2024 году эпидемическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами характеризовалась спорадическим уровнем заболеваемости, отметили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 1 октября в регионе зарегистрировано 15 случаев клещевого вирусного энцефалита (за аналогичный период 2023 года — 11 случаев); 46 случаев клещевого боррелиоза (в 2023-м — 56).

В сезон активности клещей за медицинской помощью обратились 4417 человек, в том числе 1344 ребенка (в 2023 году — 5913 человек, в том числе 1748 детей). Основные территории присасывания клещей — места отдыха, дачные участки, придомовые территории, лес.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter