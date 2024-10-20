Горвласти назвали восстановление трамвайного движения по пр. Победы убыточным

Трамвайное движение по проспекту Победы в Калининграде будет «заведомо убыточным». Об этом заявила администрация города в комментариях на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэрия Калининграда отметила, что рельсы на проспекте Победы не эксплуатировались много лет. Чтобы снова пустить по ним движение трамваев, потребовалась бы замена путей. При этом стоимость восстановительных работ превысила бы стоимость прокладки новых линий.

«Всё это с учётом расходов на содержание электрохозяйства делает трамвайное движение по проспекту Победы заведомо убыточным. Трамвайная сеть в городе сложилась во времена, когда трамвай был основным видом городского транспорта. Сейчас Калининград стал одним из автомобилизированных городов страны, и приходится учитывать этот факт при обновлении дорожной сети», — ответили городские власти.





Изображение: скриншот комментариев на странице администрации Калининграда «ВКонтакте»

Напомним, в середине октября в начале проспекте Победы в районе Центрального парка рабочие приступили к демонтажу трамвайных рельсов. За год до этого на проспекте Победы демонтировали трамвайное кольцо. Рельсы начали убирать в апреле, в конце мая стало известно, что эту территорию переводят в зону специализированной общественной застройки.

В марте 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что задача вернуть трамвай маршрута № 4 на проспект Победы не может быть решена быстро из-за того, что есть сложности с организацией кольцевого маршрута. Он, по её словам, был частично застроен, аналогичная ситуация сложилась с трамваем № 1 (пр. Победы — ул. Тельмана — ул. Невского) — его «кольцо» располагалось ранее на месте нынешнего ТЦ «Аврора».