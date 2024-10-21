Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Опубликованы проекты приказов с датами проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Основной период сдачи ЕГЭ, предположительно, пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период — с 21 марта по 11 апреля, пересдачи — 3 и 4 июля. Это следует из проектов приказов Минпросвещения и Рособрнадзора об утверждении расписания и продолжительности ЕГЭ и ОГЭ.



Основной период сдачи ЕГЭ:

23 мая (пятница) — история, литература, химия;

27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

30 мая (пятница) — русский язык;

2 июня (понедельник) — обществознание, физика;

5 июня (четверг) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

10 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

11 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Основной период сдачи ОГЭ:

22 мая (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);

26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;

3 июня (вторник) — математика;

6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;

9 июня (понедельник) — русский язык;

16 июня (понедельник) — биология, информатика, литература, физика.

В 2024 году основной период сдачи ЕГЭ проходил с 23 мая по 18 июня, досрочный — с 22 марта по 22 апреля. Основной период сдачи ОГЭ продлился с 21 мая по 14 июня, досрочный — с 23 апреля по 18 мая.