Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

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Опубликованы проекты приказов с датами проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Основной период сдачи ЕГЭ, предположительно, пройдет с 23 мая по 11 июня, досрочный период — с 21 марта по 11 апреля, пересдачи — 3 и 4 июля. Это следует из проектов приказов Минпросвещения и Рособрнадзора об утверждении расписания и продолжительности ЕГЭ и ОГЭ.

Основной период сдачи ЕГЭ:

  • 23 мая (пятница) — история, литература, химия;

  • 27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

  • 30 мая (пятница) — русский язык;

  • 2 июня (понедельник) — обществознание, физика;

  • 5 июня (четверг) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

  • 10 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

  • 11 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Основной период сдачи ОГЭ:

  • 22 мая (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);

  • 26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;

  • 29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;

  • 3 июня (вторник) — математика;

  • 6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;

  • 9 июня (понедельник) — русский язык;

  • 16 июня (понедельник) — биология, информатика, литература, физика.

В 2024 году основной период сдачи ЕГЭ проходил с 23 мая по 18 июня, досрочный — с 22 марта по 22 апреля. Основной период сдачи ОГЭ продлился с 21 мая по 14 июня, досрочный — с 23 апреля по 18 мая.

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