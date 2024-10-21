Власти: за литр молока сельчанам платят 24 руб., в магазине оно стоит под 100

Сборщики молока покупают сырьё в личных подсобных хозяйствах жителей Краснознаменского района по 24 рубля за литр, при этом в торговых сетях оно продаётся «почти по 100 рублей». В настоящее время в Краснознаменском районе молоко сдают на переработку 700 личных подсобных хозяйств, рассказал на брифинге для СМИ глава администрации Краснознаменского района Дмитрий Чубарев.



«Сегодня есть проблема [не только нашего района], что молоко по цене в магазине высокое, а у нас оно около 24 рублей, было вообще 18 рублей [за литр]. Сейчас скоро зима, это традиционное поднятие молока, поэтому ЛПХ живут на молоке, стараются этим заниматься, потому что уже трактористы и доярки в таком количестве не нужны, как прежде», — рассказал Дмитрий Чубарев.

По его словам, сборкой молока у населения после приостановки этой деятельности со стороны АО «Молоко» последние три года занимается компания из Черняховска. «Мы помещения нашли, территорию. И сегодня они под нашим чётким руководством практически в ручном режиме работают. То есть я могу индивидуально принимать заявки, спрашивать, почему они на тот или иной двор, к тёте Мане не заехали, например. <...> Ребята нормальные. Они собирают [молоко у населения] и отдают тому же „Залесскому фермеру“. Сборщики сами за своим транспортом ухаживают, водителей нанимают. Нареканий к ним нет, всё чётко, нормально», — рассказал Чубарев.

По его словам, компания расплачивается с населением за собранное молоко вовремя, при этом сама находится на грани рентабельности. «У них были договорённости с министерством сельского хозяйства, что им дают лизинг, субсидирование. Для них рубль плюс-минус — это проблема. <...> Мы понимаем, что всё дорожает — солярка, запчасти для трактора. Заготовить сено, коров выкормить — целая проблема. Поэтому, конечно, хотелось бы лучше, потому что в 2021 году было по 26 рублей за литр, а потом резко снизилось <...> Нет возможности повысить, потому что наши монополисты выставляют пока такую цену», — добавил глава администрации.

Он отметил, что местные власти ждут начала функционирования завода по производству сухого молока, который строится в Черняховске, поскольку он позволит создать дефицит молока и «подтянуть рынок».

Напомним, три года назад фермер из Краснознаменска Елена Хомутова записала видеообращение экс-губернатору Антону Алиханову в связи с объявлением АО «Молоко» о прекращении сбора молока у населения, в котором рассказала, что доведена до отчаяния. После этого региональные власти приняли решение заменить сборщика молока у жителей округа, для некоторых из которых эта деятельность является основной статьёй дохода.