Дмитрий Чубарев: земля в Краснознаменском районе не стоит практически ничего

Земельные участки в Краснознаменском округе продаются по себестоимости, при этом приоритетом развития муниципалитета власти выбрали рекреационную деятельность. Об этом рассказал журналистам глава администрации округа Дмитрий Чубарев.



«Условно говоря, смотрите: сколько стоит участок земли в Зеленоградске? Много денег, да? У нас он не стоит практически ничего. То есть себестоимость. Ну, допустим, там 50 тысяч рублей — с сетями, с газом, со всеми делами», — рассказал Чубарев.

По его словам, в последние годы Краснознаменский район развивался как сельскохозяйственный, единственный промышленный проект, который был реализован на его территории, — это кирпичный завод. При этом из-за отдалённости муниципалитета и сложной логистики развитие промышленности на его территории маловероятно, поскольку приходится тратить «15 тысяч рублей, чтобы привезти комплектующие из Калининграда и вывезти обратно». Несколько лет назад экс-глава региона Антон Алиханов предложил выбрать для округа рекреационный вектор развития. Местные власти решили рассматривать Краснознаменский район как потенциальную замену литовского Друскининкая.

«Есть инфраструктура, газ, электричество, пустующие площади. <...> И фактически вся инфраструктура — сосновые боры, вода и прочее — всё у есть. <...> Наша задача — часть этого [туристического] потока взять по интересам и переместить его сюда, где тихо, размеренно, с процедурами, с спокойным отдыхом, — отметил Чубарев. — У нас нет вредных предприятий. 60% нашего района — это леса. У нас прекрасная живописная, подчеркиваю, безопасная река, потому что глубина совершенно небольшая. <...> Живописные дороги, не загруженные транспортом. Даже не надо строить какие-то велосипедные дорожки, у нас совершенно все спокойно, никакого движения по тем дорогам, которые проходят через лес».

Глава администрации также рассказал, что в округе уже реализуются такие проекты, как «Хутор СчастЛивенское», «Тюльпановый лес», которые принимают туристов, предлагают им разные активности, включая сплавы на байдарках.