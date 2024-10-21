Власти: до конца года на двух улицах Калининграда появятся светофоры с кнопками (фото)

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Фото: Яндекс Панорамы
Фото: Яндекс Панорамы

До конца 2024 года администрация Калининграда планирует установить на ул. Черняховского и Суворова светофоры с применением вызывной фазы для движения пешеходов, т.е. с кнопками. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Основание для установки — решение совместной с ГИБДД комиссии по безопасности», — говорится в сообщении. На работы выделили порядка 3,2 млн рублей. Согласно информации с портала госзакупок, светофорные объекты должны быть установлены в районе перекрёстка ул. Черняховского и Озёрного проезда, а также в районе пешеходного перехода на ул. Суворова, 1. Светофоры должны быть оборудованы звуковыми сигнализаторами, предназначенными для оповещения слабовидящих пешеходов о возможности перехода через проезжую часть, и таблом обратного отсчёта времени, отмечено в техническом задании.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 октября. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 30 октября. Работы необходимо выполнить в течение 41 дня с даты заключения контракта.

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