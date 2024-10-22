Погода в Калининграде 22 октября

Погода в Калининграде 22 октября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём во вторник, 22 октября, в Калининградской области ожидается облачная и довольно тёплая для конца октября погода, а также умеренный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде будет до +15-17°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается дождливая погода и около +14°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы также ждут умеренные осадки при +16°C. Ночные температуры по региону — с перепадами от +7°C (на востоке) до +10°C (на побережье).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная погода. Утром температура будет в районе +12,6°C, днём повысится до +16,8°C, а вечером опустится до +13,6°C. В течение всего дня прогнозируется практически неощутимый ветер, который будет меняться с южного на северо-западный. Влажность — на уровне 86%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что вторник порадует калининградцев «практически летним теплом».

«Температура в Калининграде и области поднимется до +16...+18°С, что уже примерно на 5-7°С выше климатической нормы второй половины месяца. Резкое потепление обеспечит вынос тропического воздуха в южном секторе компактного волнового циклона, который пройдет над Балтийским морем. Впрочем, близость циклона будет сопровождаться преобладанием облачности и небольшими осадками днем (преимущественно на западе области). А далее — очередной сухой и солнечный антициклон», — пишут администраторы метеопаблика.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter