Янтарный комбинат запустил коллекцию украшений в цветах радужной оболочки глаз (фото)

Янтарный комбинат запустил семейную коллекцию украшений в цветах радужной оболочки глаз, способной передать уникальную особенность каждой семьи. Вид аксессуара зависит от состава семьи и цвета глаз, оттенки которых удалось достичь без изменения природных свойств янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Оттенки голубого, зелёного, серого и коричневого ювелиры придали с помощью технологии прессования. Для этого янтарь нагрели под давлением с использованием колоранта при температуре 200°C, что позволило воссоздать самоцвет заново в новой форме и цвете, не меняя при этом его природных свойств. Каждый цветной элемент весит всего от одного до двух граммов.

«Новая семейная коллекция будет индивидуальной. Окончательный вид украшения, а также количество элементов в нем зависит от состава семьи. Например, браслет для семьи из четырёх человек набран из четырёх элементов по цвету глаз родителей и детей, четырёх кубиков прозрачного лимонного янтаря, оттеняющих цветной камень, и центрального фрагмента, в котором сочетается сразу вся основная палитра радужки, — сообщили в комбинате. — Янтарные элементы объединяются путём вплетения в нить при помощи техники „макраме“. Украшения каждого члена одной семьи отличаются только размером».

Как комментирует заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова, «каждый взгляд на украшение напоминает о любимых людях. Это основная концепция новой линейки. Украшение наборное и может не только модифицироваться под различный состав семьи, но и стать объединяющим символом для друзей и влюбленных».