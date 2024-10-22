Калининградская «Чистота» готова заплатить более 2,4 млн рублей за берёзовые мётлы

МБУ «Чистота» закупает 36 400 берёзовых мётел для уборки улиц стоимостью более 2,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На поставку мётел «Чистота» готова выделить 2 475 200 рублей. Как следует из описания объекта закупки, стоимость одной метлы составляет 68 рублей. Окончание подачи заявок на поставку — 25 октября.

Закупку планируют проводить в семь этапов. Первая партия мётел должна быть поставлена до 31 мая 2025 года, последняя — до 30 ноября этого же года.

Ранее МБУ «Чистота» уже закупала 60 тыс. мётел из прутьев для уборки улиц. Контракт стоимостью более 3,8 млн рублей был заключён с индивидуальным предпринимателем Еленой Протасовой. Как следует из системы проверки контрагентов, всего с «Чистотой» Протасова заключила 70 контрактов на сумму 35,2 млн.