Калининградская «Чистота» готова заплатить более 2,4 млн рублей за берёзовые мётлы

Все новости по теме: ЖКХ

МБУ «Чистота» закупает 36 400 берёзовых мётел для уборки улиц стоимостью более 2,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На поставку мётел «Чистота» готова выделить 2 475 200 рублей. Как следует из описания объекта закупки, стоимость одной метлы составляет 68 рублей. Окончание подачи заявок на поставку — 25 октября.

Закупку планируют проводить в семь этапов. Первая партия мётел должна быть поставлена до 31 мая 2025 года, последняя — до 30 ноября этого же года.

Ранее МБУ «Чистота» уже закупала 60 тыс. мётел из прутьев для уборки улиц. Контракт стоимостью более 3,8 млн рублей был заключён с индивидуальным предпринимателем Еленой Протасовой. Как следует из системы проверки контрагентов, всего с «Чистотой» Протасова заключила 70 контрактов на сумму 35,2 млн.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter