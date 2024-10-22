Минцифры области предлагает упразднить совет по информатизации

В регионе планируется упразднить Совет по информатизации Калининградской области. Проект соответствующего постановления опубликован для публичного обсуждения министерством цифровых технологий на сайте областного правительства.



Совет был создан в январе 2016 года на основе ранее существовавшего комитета по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Калининградской области. Согласно положению, он являлся совещательным органом, образованным в целях предварительного рассмотрения вопросов в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности в регионе и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.



Последнее упоминание о деятельности совета на сайте правительства можно найти в новости за 2019 год.