Погода в Калининграде 23 октября

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Погода в Калининграде 23 октября

Днём в среду, 23 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде будет +13...+14°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 771 мм ртутного столба.

На побережье ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков и около +11°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) также сухо, в дневные часы воздух прогреется до +15°C. Ночные температуры по региону — с перепадами от +8°C (на востоке) до +12°C (на побережье).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), утром ожидается небольшой дождь, температура будет в районе +11,7°C, днём без осадков, малооблачно, повысится до +12,7°C, а вечером похолодает до +10,1°C. В течение всего дня прогнозируется практически неощутимый ветер, который будет меняться с западного на северо-западный. Влажность днем будет на уровне 79%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду с прояснениями. Ночью местами дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днём северо-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днём +10...+15°С. Видимость 3–7 км.


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