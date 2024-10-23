В Славском районе остановлено молочное производство из-за загрязнения водоемов (фото)

В Славском районе остановлено молочное производство из-за загрязнения водоемов (фото)
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области
Все новости по теме: Экология

В Славском районе Калининградской области по решению суда приостановили деятельность предприятия «ЭкоМолПродукт», загрязняющего сразу несколько водоёмов. По данным картотеки Арбитражного суда Калининградской области, решение об остановке было принято 22 октября, а рассмотрение дела началось еще в августе, когда министерство природных ресурсов и экологии региона публично сообщило о направлении искового заявления.

«К сожалению, мы так и не добились каких-то шагов от руководства предприятия по исправлению ситуации, — сообщил „Новому Калининграду“ исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин. — Смонтировать очистные сооружения предприятие должно было ещё в 2019 или 2020 году. На суд его представители принесли акт монтажа очистных, но нас на текущий момент эти документы не устраивают, так как оборудование не прошло пуско-наладку, и сток по-прежнему не очищается».

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области

Никитин отметил, что у «ЭкоМолПродукта» есть месяц на обжалование решения суда, чем его представители, скорее всего, воспользуются.

«Новый Калининград» связался с представителями предприятия, однако оперативного комментария по ситуации получить не смог. Что касается истории вопроса, то ещё в конце июля этого года сотрудники минприроды, отреагировав на жалобы жителей, внепланово проверили ЗАО «ЭкоМолПродукт», выявив «многочисленные нарушения в деятельности предприятия». В частности, им был «нарушен водоохранный режим на водосборе мелиоративного канала, не выполнена обязанность по приведению водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы в состояние, пригодное для пользования». Кроме того, компания «скрыла и исказила экологическую информацию».

Поначалу юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, после чего сотрудники минприроды потребовали приостановить производство через суд. В министерстве отмечали, что за период 2020-2021 предприятие неоднократно получало административные штрафы «за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах».

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