Депутат Горсовета: новой школы на Мариенко недостаточно для этого района

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Ввод в эксплуатацию второго корпуса школы № 58, который собираются возвести на улице Виталия Мариенко, не решит проблему с образовательными учреждениями в активно застраиваемом районе. Об этом заявила депутат Горсовета Калининграда Тамилла Чернышева на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 23 октября.

Чернышева отметила, что одной школы №58 на тот микрорайон Калининграда не хватит. По её словам, после застройки улиц Мариненко, Закатной и ввода в эксплуатацию ЖК «Невский парк» на Арсенальной дети из этих домов будут учиться во втором корпусе образовательного учреждения. 

«Сейчас в 58-й школе мы знаем, какая обстановка. Сколько там детей учится? Почти три тысячи человек, в три раза школа перегружена. И то, что мы сейчас построим второй корпус, — мы просто разгрузим то, что сейчас есть, только процентов на 30−50, а полностью мы не обеспечиваем образовательными учреждениями данный район», — заявила Чернышева.

Кроме того, в районе не хватает детских садов. Депутат Горсовета продолжила, что на сегодняшний день выделен только один земельный участок под одно учреждение дошкольного образования. Это не соответствует количеству проданных квартир в этом районе. 

«Мы прекрасно понимаем, что квартиры покупают у нас молодые семьи, в основном с двумя детьми. То есть мы прекрасно понимаем, что в этом „Невском парке“ и на Таганрогской, где уже многоэтажки стоят, сколько квартир продано. И вот представьте себе: сколько квартир, приблизительно столько детей, умноженное на два», — резюмировала Чернышева. Первый замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков заявил, что на данный момент бюджетных возможностей для проектирования дополнительных образовательных учреждений у города нет.

Школу № 58 ввели в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. Она рассчитана на 1100 мест. В сентябре 2024 года горвласти заявили, что в ней в приёме в первый класс отказали родителям 156 детей.

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