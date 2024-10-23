Роспотребнадзор подал в суд на кинотеатр, не пустивший зрителя со своей едой

В Центральный районный суд поступил иск к ООО «Люмен-Фильм НН» о несогласии с запретом посетителям брать с собой продукты питания на сеансы в кинотеатр. С иском обратилось региональное управления Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Ранее в надзорное ведомство обратился потребитель, которого не пустили в кинотеатр на Московском проспекте в Калининграде со своей едой. Когда он отказался поместить принесенные продукты в камеру хранения, администрация остановила показ фильма и вызвала группу быстрого реагирования. По результатам рассмотрения обращения и выездного обследования Роспотребнадзор пришел к выводу, что ответчик нарушает права потребителей, так как «Правила посещения кинотеатра» не соответствуют требованиям ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей. Управление направило в ООО «Люмен-Фильм НН» соответствующее предостережение. Однако оно осталось без исполнения.

Тогда региональное Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском, требуя исключить запрет при посещении кинотеатра посетителям любого возраста приносить с собой продукты питания, в том числе напитки, а также обязать ООО «Люмен-Фильм НН» довести решение суда до сведения потребителей через СМИ. Иск принят к производству, предварительное слушание назначено на 20 ноября.

Получить оперативный комментарий в «Люмене» корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось: представитель администрации кинотеатра заявил, что намерен направить уточняющий запрос в Роспотребнадзор.