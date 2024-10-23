Калининградстат: за десять лет цены на сливочное масло выросли почти в три раза

Калининградстат: за десять лет цены на сливочное масло выросли почти в три раза
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининградской области за последние десять лет средние потребительские цены на сливочное масло выросли почти в три раза. Наиболее существенный рост зафиксирован в течение последнего года. Соответствующую информацию приводит областная служба статистики.

В 2014 году в среднем килограмм сливочного масла стоил 326,52 руб., в 2024 году, по данным Калининградстата, — 1047,84 руб. При этом в 2023 году килограмм масла обходился в 799,54 руб.

Как отмечает служба статистики, пик производства масла в регионе пришёлся на 2020 год — 3,2 тыс. тонн. Последующие три года отмечалось снижение производства, в 2024 году впервые зафиксирован рост до 2000 тонн.

Также, по данным Калининградстата, производство молока, из которого делают сливки, используемые для изготовления сливочного масла, в течение десятилетия в Калининградской области только росло — с 2014 года оно увеличилось на 51% и составило 235,8 тыс. тонн.

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