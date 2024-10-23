Аэропорт «Храброво» переходит на осенне-зимнее расписание до конца марта

С 27 октября аэропорт «Храброво» переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Полёты из Калининграда в этот период будут осуществлять 14 авиакомпаний по 25 направлениям. В аэропорты Москвы запланировано до 28 рейсов ежедневно, в Санкт-Петербург — до 15.

Еженедельно запланированы рейсы в Архангельск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Киров, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Ульяновск, Уфу, Челябинск и Череповец.

По международным направлениям будут совершаться рейсы в Минск (Беларусь) и Шарм-эш-Шейх (Египет). Кроме того, авиакомпанией «Nordwind» запланированы рейсы в Бурятию, Томск и Бохтар (Таджикистан) с пересадкой в Казани.