Проект многоэтажек в Зеленоградске получил положительное заключение экспертизы

Проект многоэтажек в Зеленоградске получил положительное заключение экспертизы
Скрин публичной кадастровой карты
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Проект квартала многоквартирных жилых домов на ул. Зелёной в Зеленоградске прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Строительство запланировано в 800 метрах от Западного пляжа Зеленоградска в районе железнодорожных путей и ж/д станции «Приморье». Им займётся специализированный застройщик «Балтийский дом недвижимости», руководителем и генеральным директором которого, по данным базы контрагентов, является Сергей Красильников. Компания зарегистрирована в Калининграде по адресу ул. Багратиона. Проектную документацию разработало калининградское ООО «СТ-стройпроект». Заключение по экспертизе было выдано 22 октября. Экспертизу проводила калининградское ООО «Негосударственная экспертиза».

Отметим, что компания получила разрешение на строительство квартала многоэтажных домов на ул. Зеленой в марте 2023 года. ООО «Балтийский дом недвижимости» разрешено возвести восемь пятиэтажных домов на земельном участке площадью 30 тыс. кв. метров с кадастровым номером 39:05:010210:107. Разрешение на строительство действительно до 2031 года.


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