Под Краснознаменском введен фитосанитарный режим из-за опасного сорняка

Управлением Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на территории Краснознаменского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Карантинный объект — повилика — был обнаружен на земельном участке, расположенном вблизи п. Должанское». В связи с этим установлена карантинная фитосанитарная зона и введен соответствующий режим на площади 60 га.

Собственники земельных участков должны провести мероприятий по профилактике и борьбе повиликой, а также не допустить распространения карантинного объекта за пределы карантинной фитосанитарной зоны.

Повилика — карантинный сорняк, растение паразит. Не имея корней, она прикрепляется к растению присосками и, беспощадно на них паразитируя, завоевывает все новые и новые территории. Повилика не капризна в отношении выбора «будущей жертвы» и может поселиться рядом с любыми садовыми и огородными культурами; не брезгует этот сорняк даже цветами.