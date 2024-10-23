Под Краснознаменском введен фитосанитарный режим из-за опасного сорняка

Под Краснознаменском введен фитосанитарный режим из-за опасного сорняка
Фото с сайта Россельхознадзора
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Управлением Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на территории Краснознаменского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Карантинный объект — повилика — был обнаружен на земельном участке, расположенном вблизи п. Должанское». В связи с этим установлена карантинная фитосанитарная зона и введен соответствующий режим на площади 60 га.

Собственники земельных участков должны провести мероприятий по профилактике и борьбе повиликой, а также не допустить распространения карантинного объекта за пределы карантинной фитосанитарной зоны. 

Повилика — карантинный сорняк, растение паразит. Не имея корней, она прикрепляется к растению присосками и, беспощадно на них паразитируя, завоевывает все новые и новые территории. Повилика не капризна в отношении выбора «будущей жертвы» и может поселиться рядом с любыми садовыми и огородными культурами; не брезгует этот сорняк даже цветами. 

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