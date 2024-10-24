Власти разрешили ввести в эксплуатацию многоэтажку у Нахимовского училища

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 8-этажного многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Артиллерийской, 25а. Соответствующая информация опубликована в реестре министерства.



Здание располагается на участке с кадастровым номером 39:15:131919:11. Общая площадь — 7492,3 кв.м, жилая — 4114. Разрешение получил специализированный застройщик «Западспецстрой» 21 октября 2024 года. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Калининграде с 2008 года. Директором и учредителем является Сергей Крец.

Разрешение на строительство дома было выдано компании полтора года назад в марте 2023 года. В апреле того же года администрация Калининграда выдала «Западспецстрою» порубочный билет на 25 деревьев для «благоустройства территории».