Ограждение у озера Виштынецкого демонтировали после вмешательства прокуратуры

После вмешательства природоохранной прокуратуры выполнили демонтаж ограждения, препятствующего доступу к береговой полосе озера Виштынецкого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 24 октября.

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки соблюдения ФЗ на территории нацпарка «Виштынецкий» установила, что на земельном участке в посёлке Ягодное Нестеровского муниципального округа физическое лицо незаконно установило металлический забор, ограничивающий доступ граждан к береговой полосе озера Виштынецкого и реки Писса.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обеспечении доступа к береговой полосе. В ходе его рассмотрения ответчик демонтировал ограждения и обеспечил доступ к водным объектам.