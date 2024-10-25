Погода в Калининграде 25 октября

Днём в пятницу, 25 октября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба.

На побережье, а также в Калининграде, Мамоново, Полеске, Гвардейске и Багратионовске днём ожидается температура около +12°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) в дневные часы ожидается +13°C. Ночные температуры по региону — с перепадами от +3°C (на востоке) до +6°C (на побережье).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт облачная погода. Утром температура будет в районе +5°C, днём повысится до +12,4°C, а вечером опустится до +9,3°C. В течение всего дня ветер не прогнозируется. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу в Калининграде и области «в ночные и утренние часы местами возможен туман. Утром переменная облачность, днём ясно/малооблачно и без осадков. Температура воздуха днём +12...+15℃. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с».