В кардиоцентре провели уникальную операцию подростку со сложным пороком сердца

Специалисты калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий впервые в регионе выполнили транскатетерное репротезирование клапана легочной артерии сердца. Уникальную операцию провели подростку с серьезным сердечным заболеванием. Об этом сообщается на странице кардиоцентра «ВКонтакте».

У16-летнего калининградца сложный врожденный порок сердца — тетрада Фалло. В полгода мальчику провели операцию радикальной коррекции врожденного порока. Но в 13 лет помощь потребовалась снова — у подростка развилась тотальная недостаточность клапана лёгочной артерии. Детские кардиохирурги выполнили открытую операцию имплантации биопротеза легочного клапана, а еще через год провели баллонную ангиопластику легочных артерий. Но с течением времени биологический протез разрушился, требовалась установка нового клапана. Поскольку повторное открытое вмешательство с искусственным кровообращением, остановкой сердца было сопряжено с высоким риском, на врачебном консилиуме решили имплантировать протез клапана эндоваскулярным способом — через сосуды.

«В середине октября операционная бригада под руководством кардиохирурга Виктора Цоя выполнила поистине филигранную работу. Сначала через прокол бедренной вены специалисты провели по сосудам к сердцу пациента специальный стент, установили и раскрыли его в качестве удерживающего каркаса, а затем в этот стент имплантировали новый биологический клапан, доставив его также по сосудам. Все действия докторов осуществлялись под рентген-контролем: ход вмешательства отображался на мониторе. Операция длилась полтора часа. Как отмечают врачи, это значительно меньше по времени, чем репротезирование легочного клапана на открытом сердце. И менее травматично для пациента», — рассказали в кардиоцентре.

Всего через неделю после операции и лечения в детском отделении подростка выписали. Он чувствует себя хорошо и может вернуться к привычному образу жизни.