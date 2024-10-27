Погода в Калининграде 27 октября

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Днём в воскресенье, 27 октября, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +15°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура около +12°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) в дневные часы ожидается +14°C. Ночные температуры по региону — с перепадами от +3°C (на востоке) до +8°C (на побережье). Осадков на территории региона не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждёт пасмурная погода. Утром температура будет в районе +9,1°C, днём повысится до +14,1C, а вечером опустится до +12°C. Ветер прогнозируется только вечером — в пределах одного метра в секунду. Влажность днем — на уровне 88%, вечером — 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье «утром — переменная облачность, днём ясно или малооблачно, без осадков. Воздух днём по области прогреется до +14...+16, местами до +17 ℃. Ветер переменный с юго-западного на юго-восточный, 3-5 м/с».


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