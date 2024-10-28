Облвласти начали инвентаризацию сооружений гражданской обороны в регионе

Облвласти начали инвентаризацию сооружений гражданской обороны в регионе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Власти начали инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны в Калининградской области. Соответствующее постановление о старте мероприятий опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, инвентаризация продлится пять недель: с 28 октября по 1 декабря. Отмечается, что в ходе инвентаризации комиссия должна оценить состояние имеющихся на территории региона защитных сооружений, готовность к использованию по назначению, выявить нарушения закона РФ, по которому все защитные сооружения должны находиться в государственной собственности, и др. Завершение инвентаризации - предоставление сводных отчётных материалов в Главное управление МЧС России по Калининградской области.

Комиссия по инвентаризации будет состоять из 11 человек. Среди них - председатель, два заместителя, секретарь и другие члены. Решения комиссии будут приниматься большинством голосов.

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