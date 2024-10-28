Облвласти предложили увеличить расходы на содержание 15 районных администраций

Областные власти предложили увеличить расходы на содержание 15 администраций муниципалитетов. Проект постановления губернатора региона опубликован на сайте правительства Калининградской области.

Документ должен установить норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в районах региона. В него вошли 15 муниципалитетов. Так, проектом предусмотрено увеличение расходов на содержание администраций Багратионовска, Балтийска, Гвардейска, Гусева, Краснознаменска, Ладушкина, Мамонова, Нестерова, Немана, Озёрска, Полесска, Правдинска, Славска, Советска и Черняховска.

Самые большие расходы предусмотрены на содержание Черняховской администрации — почти 191,5 млн рублей. Самые маленькие — у Ладушкинской администрации. Ей предусмотрели содержание на 27,3 млн рублей.

Документ подготовило министерство финансов Калининградской области. Публичное обсуждение по нему продлится до 31 октября. Отметим, что в аналогичном документе 2023 года было 17 муниципалитетов. В новом постановлении нет информации о расходах на содержание администраций Янтарного и Зеленоградска.