С конноспортивного центра взыскали компенсацию за падение с лошади подростка

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По иску прокурора Центрального района Калининграда взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, упавшего с лошади в конноспортивном центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 15-летняя девочка во время занятия в конноспортивном центре упала с лошади на грунтовое покрытие. Как показала проверка, ребенку не была своевременно оказана первая медицинская помощь, девочка была доставлена в больницу только спустя 1,5 часа. Более того, работники центра, включая инструкторов, не прошли обучение оказанию первой медицинской помощи.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах ребенка о взыскании с центра компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка в лице законного представителя взысканы денежные средства в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее Гурьевский суд взыскал компенсацию за травму 16-летней девушки, также упавшей с лошади. Инцидент случился во время платной конной прогулки 22 июля 2023 года в окрестностях поселка Заливное.

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