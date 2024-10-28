Росгвардия пообещала «амнистию» владельцам оружия, сдавшим его для нужд СВО

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Росгвардия объявила об освобождении владельцев оружия от ответственности за отдельные административные правонарушения, если они передадут его на нужды спецоперации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Граждане, передавая оружие, будут освобождаться от административной ответственности за такие правонарушения, как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий. Подать уведомление о желании добровольно передать оружие в зону проведения СВО можно в режиме онлайн, при помощи специального сервиса на официальном сайте Росгвардии.

Возможность сдать своё оружие в Росгвардию для его использования в ходе СВО появилась после вступления в силу в августе 2024 года соответствующих изменений в законодательство. Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.


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