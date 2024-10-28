Росгвардия пообещала «амнистию» владельцам оружия, сдавшим его для нужд СВО

Росгвардия объявила об освобождении владельцев оружия от ответственности за отдельные административные правонарушения, если они передадут его на нужды спецоперации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.



Граждане, передавая оружие, будут освобождаться от административной ответственности за такие правонарушения, как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий. Подать уведомление о желании добровольно передать оружие в зону проведения СВО можно в режиме онлайн, при помощи специального сервиса на официальном сайте Росгвардии.



Возможность сдать своё оружие в Росгвардию для его использования в ходе СВО появилась после вступления в силу в августе 2024 года соответствующих изменений в законодательство. Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.

