В парке Беккера в Янтарном планируют вырубить 89 деревьев

В парке Беккера в Янтарном планируют в ближайшее время вырубить 89 деревьев. Порубочный билет выдан директору Центра комплексного развития туризма «Янтарный» Юлии Кашкан. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.



Разрешение выдано 24 октября и действует в течение двух лет. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:22:010007:900. Как пояснили представители администрации муниципалитета на странице в соцсети «ВКонтакте», в парке обследовали 2072 ствола. 89 из них были признаны аварийными. Среди них: клён остролистный, вяз шершавый, липа мелколистная, берёза бородовчатая, ясень обыкновенный.

«На месте вырубленных деревьев будут высажены саженцы этих же пород деревьев. Проект компенсационного озеленения согласован с министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области», — отметили в администрации Янтарного. Как уточняется, к посадке готовятся 12-летние саженцы. Работы по удалению аварийных деревьев планируют завершить до конца текущего года. Компенсационное озеленение проводится в срок не позднее одного года со дня выдачи порубочного билета.