Погода в Калининграде 29 октября

Погода в Калининграде 29 октября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём во вторник, 29 октября, в Калининградской области ожидается пасмурная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +14°C, а восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждёт та же облачность и +13°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +10°C), на востоке — тоже довольно тепло (+6°C). Немного теплее, чем на востоке, по ночам будет в Калининграде, Полесске и Мамоново (+8°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная погода без осадков. Утром температура будет в районе +9,4°C, днём повысится до +12,7°C, а вечером немного опустится до +12,2°C. В течение всего дня прогнозируется практически неощутимый ветер, который будет меняться с западного на юго-западный. Влажность — на уровне 97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что начало недели в регионе будет преобладать облачность и адвекция теплых и влажных воздушных масс, которая «приведет к стабильному температурному фону с малозаметными суточными колебаниями».

«Во вторник в дневные часы по области +10...+13°C, — уточняют метеорологи. — В ночные и утренние часы по области возможен туман, днём преимущественно облачно и в течение суток временами ожидаются небольшие дожди/морось. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 3-6 м/с».

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