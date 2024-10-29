Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи считает, что ЭКО несёт риски

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что любые вспомогательные продуктивные технологии несут огромный риск для здоровья женщины и ребенка. На брифинге для СМИ в Калининграде во вторник священнослужитель высказал мнение, что ЭКО не должно стать государственным инструментом демографии.

«Я скажу вам свое личное мнение, в том числе как член комиссии по биоэтике, имеющий специализированное образование в сфере экологии, генетики. Любые вспомогательные продуктивные технологии несут огромный риск для здоровья и женщины, и ребенка. И во многих странах мира ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — прим. «Нового Калининграда») и ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии — прим. «Нового Калининграда) не спонсируется государством», — сказал Лукьянов, отвечая на вопросы представителей СМИ о том, как в РПЦ относятся к процедуре искусственного оплодотворения.

По его словам, медико-генетический центр РАН проводил эксперименты на мышах, который показал «на пятом поколении полное бесплодие у ЭКО-популяции»: «Мы этого хотим? Мы знаем, что в Европе растет бесплодие, в скандинавских странах, в частности, где процент ЭКО-населения уже примерно 10%. Да, конечно, они себе формируют клиентскую базу на будущее, понимаете? А мы-то тут при чем? С какой стати мы должны быть жертвами данного эксперимента? <...> И говорить, что мы таким образом лечим бесплодие, — это ложь. Это не лечение бесплодия, а преодоление бесплодия».

По словам Федора Лукьянова, индустрия лечения бесплодия существовала в советское время, когда человеку предлагалось за три года [до зачатия] не вести аморальный образ жизни, «вести себя прилично в обществе», и тогда человек «естественным образом восстанавливал свой репродуктивный потенциал».

«У нас сегодня ЭКО чуть ли не как инструмент демографии подается, но он совершенно неэффективен. <...> Я советую всем желающим обратиться к справке Союза педиатров России, который бил тревогу по поводу того, что ЭКО не должна стать вообще государственной программой. Вот поэтому Церковь относится к этому крайне настороженно и я лично, как священник, никогда не посылаю на ЭКО, никогда не благословляю его», — добавил Лукьянов.

Он также сказал, что «только у 4% населения бесплодие не лечится», и что «если по каким-то причинам ты не можешь зачать, может быть и не нужно, может быть нужно взять малыша [из детдома]», поскольку если «организм даёт стоп на размножение», это происходит не просто так.