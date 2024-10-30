Беспрозванных собирает у подписчиков бусты, чтобы выкладывать сторис в Telegram

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил у подписчиков помощи в расширении функционала своего телеграм-канала. В своем аккаунте он оставил ссылку для сбора бустов, которые позволят ему публиковать в канале сторис.

«Друзья! Решил воспользоваться функцией Telegram — начать выкладывать истории в своём канале, чтобы быть с вами на связи оперативно. Для этого нужна ваша поддержка по ссылке», — написал губернатор.

Напомним, канал был передан Алексею Беспрозванных прежним губернатором Антоном Алихановым в конце мая, в настоящий момент он насчитывает 60 тыс. подписчиков.

Отметим, год назад Telegram ввёл возможность публиковать сторис после получения бустов от подписчиков, которые имеют премиальные аккаунты.

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