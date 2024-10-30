На пр-те Победы сносят дом под строительство здания «в стиле виллы Шмидта» (фото)

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В Калининграде рабочие приступили к демонтажу дома довоенной постройки на проспекте Победы, 8. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Деревянный домик на проспекте Победы, 8, начали разбирать. С крыши доски кидают в «кеску» и на землю. Параллельно варят стойки для строительного забора», — уточнил очевидец.

Напомним, по данным Единого государственного реестра недвижимости земельный участок по проспекту Победы, 8, с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежит Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежит на праве собственности двухэтажный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, расположенный на этой территории. Право собственности на дом зарегистрировано в августе 2022 года. Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.

Источник, знакомый с проектом, уверяет, что на указанном участке планируется возвести четырехэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта» (историческое здание по проспекту Победы, 24, в настоящее время в нём располагается детский сад № 27). 

Фото очевидца

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