Беспрозванных показал новые троллейбусы, которые изготовили для Калининграда (фото) (видео)

Беспрозванных показал новые троллейбусы, которые изготовили для Калининграда (фото) (видео)
Фото из телеграм-канала Алексея Беспрозванных
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных продемонстрировал новый троллейбус, партия которых должна поступить в регион уже в декабре. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Связался с директором завода в Челябинске, где изготавливают наши троллейбусы. Обсудили сроки изготовления. Прислали фото и видео, делюсь! В цехе уже есть готовые девять, договорились, забираем их сразу. Попросил до конца ноября изготовить нам остальные, чтобы успели пройти обкатку под надзором наших специалистов и выйти на маршруты до конца года», — написал глава региона.

По мнению Беспрозванных, новые троллейбусы будут «хорошим подарком для наших жителей перед Новым годом».

Видео из телеграм-канала Алексея Беспрозванных

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