В Калининградской области выплату на погашение ипотеки получила 641 семья

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В Калининградской области федеральную выплату за третьего ребёнка на полное или частичное погашение ипотеки за 10 месяцев 2024 года получила 641 семья. Всего с 2019 года этой мерой поддержки воспользовались 3 404 семьи, объём выплаченных сумм превысил 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Многодетные семьи, в которых родился третий или последующий ребёнок после 1 января 2019 года, могут получить выплату в размере до 450 тысяч рублей. Мера поддержки действует для семей, в которых ребёнок родится до 31 декабря 2030 года. При этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

Как отмечает пресс-служба правительства со ссылкой на статистические данные, в 2024 году 77 % семей направили средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры, остальные приобретали жилой дом, земельный участок, комнату. Большинство граждан, обращающихся за поддержкой, относятся к возрастной группе 35-50 лет.

Подача заявления на выплату доступна двумя способами: в электронном виде посредством портала «Госуслуги» или через банк, выдавший ипотеку. Чаще всего в 2024 году граждане выбирали первый вариант. Средний срок рассмотрения заявления составил 6 дней.

Родители усыновлённых детей также имеют право на господдержку. Возраст старшего ребенка и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Обналичить средства нельзя. Вся сумма перечисляется со счета «ДОМ.РФ» в банк, который выдал ипотеку. Стать участником программы можно, даже если собственниками недвижимости являются не только заемщик или оба супруга, но и их дети. Например, если всем членам семьи выделены доли при использовании материнского капитала.

Подробная информация о федеральных мерах социальной поддержки, доступных для семей с детьми, представлена на сайте национальныепроекты.рф.

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