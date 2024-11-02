В России с 1 января вводятся новые требования к охранникам детсадов и школ

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Сотрудники частных охранных предприятий, обеспечивающие безопасность дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, с 1 января 2025 года должны будут иметь при себе наручники и резиновую дубинку, а в некоторых случаях — бронежилет и служебное оружие. Соответствующие поправки в ГОСТ, регулирующий деятельность ЧОП, утвердил Росстандарт, сообщает издание «Коммерсант».

Согласно документу, в ходе обычной деятельности охранники должны будут носить с собой наручники и резиновую дубинку. В режиме усиленной охраны, который отдельно прописывается в договоре на охрану объекта, либо при введении местными властями режима чрезвычайной ситуации сотрудник, обеспечивающий безопасность, обязан иметь при себе служебное оружие, каску и бронежилет.

Кроме того, с 2025 года сотрудники ЧОП должны будут иметь документы, подтверждающие прохождение дополнительной физической подготовки. Кроме того, охранникам необходимо получить лицензию на один из видов гладкоствольного оружия.

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